Реки Брянской области начали выходить из берегов

В Брянской области начали проявляться первые признаки весеннего половодья. По данным Центра погоды ФОБОС, уровень воды в реках за сутки местами поднялся на несколько десятков сантиметров, несмотря на малоснежную зиму.
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