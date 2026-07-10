Устали любить: что такое выгорание в отношениях

Знакомо состояние, когда любовь и поддержание связи требует слишком много сил, а они на исходе? Когда вместо радости или даже гнева — лишь опустошение и глухое раздражение? Возможно, вы выгорели в этих отношениях.
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