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Эмоциональная ловушка: Назван самый распространенный профиль мошенников на сайтах онлайн-знакомств

Эмоциональная ловушка: Назван самый распространенный профиль мошенников на сайтах онлайн-знакомств

Мошенники на сайтах знакомств обычно ведут себя как безнадежные романтики, используя такие тактики, как любопытство, лесть, ласки и иные техники для манипуляции своими жертвами, заставляя их поверить, что онлайн-отношения скоро станут настоящими.

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