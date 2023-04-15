Эмоциональная ловушка: Назван самый распространенный профиль мошенников на сайтах онлайн-знакомств

Мошенники на сайтах знакомств обычно ведут себя как безнадежные романтики, используя такие тактики, как любопытство, лесть, ласки и иные техники для манипуляции своими жертвами, заставляя их поверить, что онлайн-отношения скоро станут настоящими.
Мошенники на сайтах знакомств обычно ведут себя как безнадежные романтики, используя такие тактики, как любопытство, лесть, ласки и иные техники для манипуляции своими жертвами, заставляя их поверить, что онлайн-отношения скоро станут настоящими.
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