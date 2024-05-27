AMD и Intel надеются потягаться с Nvidia на новом этапе развития систем искусственн...

AMD и Intel надеются потягаться с Nvidia на новом этапе развития систем искусственного интеллектаСейчас Nvidia является безоговорочным лидером рынка ускорителей вычислений, которые задействованы при обучении больших языковых моделей, контролируя более 90 % сегмента.
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