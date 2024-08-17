Алаудинов: боевики ВСУ стали активно сдаваться в плен в Курской области

Украинские военные стали активно сдаваться в плен в Курской области. Об этом рассказал РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии