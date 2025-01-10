Омск возглавил топ по росту цен на маленькие квартиры в 2024 году. По подсчетам аналитиков, в среднем они подорожали на 63%.
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Омск возглавил топ по росту цен на маленькие квартиры в 2024 году. По подсчетам аналитиков, в среднем они подорожали на 63%.