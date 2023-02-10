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Макар не сыграл с «Тампой» из-за травмы головы, полученной в игре с «Питтсбургом». Защитник «Колорадо» пропустит еще как минимум 1 матч

Кэйл Макар не сыграл с «Тампой» из-за травмы головы, полученной в матче с «Питтсбургом». Защитник «Колорадо» был травмирован в результате эпизода с участием форварда «Пингвинс» Джеффа Картера.

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