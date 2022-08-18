Daily Storm

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Минобороны России предупредило о готовящейся Украиной провокации на Запорожской АЭС

Минобороны России предупредило о готовящейся Украиной провокации на Запорожской АЭС

Киев планирует 19 августа нанести удары по территории станции с огневых позиций в городе Никополь, заявили в ведомствеВСУ намерены 19 августа устроить громкую провокацию на Запорожской АЭС во время посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутерришем.

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