Минобороны России предупредило о готовящейся Украиной провокации на Запорожской АЭС

Киев планирует 19 августа нанести удары по территории станции с огневых позиций в городе Никополь, заявили в ведомствеВСУ намерены 19 августа устроить громкую провокацию на Запорожской АЭС во время посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутерришем.