Ирина Роднина о том, почему уход Петросян от Тутберидзе — не сенсация

Трехкратная олимпийская чемпионка и глава Федерации фигурного катания Московской области Ирина Роднина высказалась о недавнем решении 19-летней фигуристки Аделии Петросян покинуть тренерскую группу Этери Тутберидзе.
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