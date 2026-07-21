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Ирина Роднина о том, почему уход Петросян от Тутберидзе — не сенсация

Ирина Роднина о том, почему уход Петросян от Тутберидзе — не сенсация

Трехкратная олимпийская чемпионка и глава Федерации фигурного катания Московской области Ирина Роднина высказалась о недавнем решении 19-летней фигуристки Аделии Петросян покинуть тренерскую группу Этери Тутберидзе.

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