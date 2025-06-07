Канцлер ФРГ Мерц: как визит в США превратился в монолог Трампа

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц посетил Вашингтон, чтобы укрепить позиции Германии как надежного партнера. В ходе 45-минутной пресс-конференции с Дональдом Трампом обсуждались вопросы двусторонних отношений, но Мерцу задали всего один вопрос.