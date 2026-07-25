Воронеж отметил 200-летие Александра Афанасьева — выдающегося фольклориста, уроженца Воронежской губернии, который впервые систематизировал русские народные сказки, собрав около 600 текстов и создав знаменитый сборник «Народные русские сказки».
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