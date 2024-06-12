Депутат ЕП Мариани: Партия Макрона проиграла на выборах из-за помощи Украине

Переизбранный на новый срок депутат ЕП от французской политической партии правого толка «Национальное объединение» Тьерри Мариани поделился мнением о поражении партии президента Эммануэля Макрона на выборах.
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