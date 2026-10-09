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Царьград

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Wired2Fish: Рыбак в США поймал 13 тысяч карпов и получил $133 тыс.

Wired2Fish: Рыбак в США поймал 13 тысяч карпов и получил $133 тыс.

Анонимный рыболов из США заработал 133 тыс. долларов за отлов 13 тыс. щуковидных карпов в реках Колумбия и Снейк.

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