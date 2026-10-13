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Аргументы и Факты

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Куренков передал главе кабмина КНДР привет от Путина и Мишустина

Куренков передал главе кабмина КНДР привет от Путина и Мишустина

Глава МЧС России Александр Куренков в ходе встречи в Пхеньяне с председателем кабинета министров КНДР Пак Тхэ Соком передал ему привет от президента России Владимира Путина и премьер-министра страны Михаила Мишустина.

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