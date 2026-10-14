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Пятый канал

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Климат или прибыль: что на самом деле стоит за инициативой Гейтса

Климат или прибыль: что на самом деле стоит за инициативой Гейтса

Миллиардер Билл Гейтс потребовал изменить высоту полета пассажирских авиалайнеров, заявив, что причиной климатических аномалий могут быть сами самолеты, — масштаб инициативы оказался настолько серьезным, что в Кремниевой долине, по слухам, уже присели.

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