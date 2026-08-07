Трамп заявил о прогрессе в переговорах по Украине, комдив ВДВ доложил Путину о потерях ВСУ: главное за сутки

Трамп высказался о переговорах Москвы и Киева МОСКВА, 7 августа, ФедералПресс. Дональд Трамп заявил о продвижении в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, президент Владимир Путин заслушал доклад командира 76-й дивизии ВДВ о ситуации в ДНР, а в Смоленской области после урагана ввели режим чрезвычайной ситуации.