Фестиваль JAZZ SOUND – всем любителям звука будет интересно

Осень кажется грустной и серой порой. Но это правило не будет работать как минимум с 20 по 22 октября в столице, где в эти дни пройдет фестиваль JAZZ SOUND, ставший любимым мероприятием любителей качественного звука.
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