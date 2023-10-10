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Нескучные технологии

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Фестиваль JAZZ SOUND – всем любителям звука будет интересно

Фестиваль JAZZ SOUND – всем любителям звука будет интересно

Осень кажется грустной и серой порой. Но это правило не будет работать как минимум с 20 по 22 октября в столице, где в эти дни пройдет фестиваль JAZZ SOUND, ставший любимым мероприятием любителей качественного звука.

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