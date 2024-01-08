Аска и Рэй из “Евангелиона” будут играбельны в Tower of Fantasy в рамках коллаборац...

Аска и Рэй из “Евангелиона” будут играбельны в Tower of Fantasy в рамках коллаборацииРанее анонсированная коллаборация между популярной MMORPG Tower of Fantasy и аниме “Евангелион” продолжает обрастать неофициальными подробностями.
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