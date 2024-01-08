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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Аска и Рэй из “Евангелиона” будут играбельны в Tower of Fantasy в рамках коллаборац...

Аска и Рэй из “Евангелиона” будут играбельны в Tower of Fantasy в рамках коллаборац...

Аска и Рэй из “Евангелиона” будут играбельны в Tower of Fantasy в рамках коллаборацииРанее анонсированная коллаборация между популярной MMORPG Tower of Fantasy и аниме “Евангелион” продолжает обрастать неофициальными подробностями.

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