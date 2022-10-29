Госдеп США: Америка готова использовать все средства для прекращения поставок иранских вооружений РФ

Америка готова использовать все возможные средства для прекращения поставок иранских вооружений РФ. Допустимы любые варианты.
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