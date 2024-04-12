Ростислав Шапошников: Украинцев в США обязали встать на учет

Украинский консул в США предупреждает, что все украинские мужчины в возрасте от 18 до 26 лет, прибывшие в США, в том числе по программе U4U (Uniting for Ukraine), обязаны встать на учет в США в Selective Service — это реестр военнообязанных.
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