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СССР-Россия

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"The New York Times": Американские военные расстреливают на Украине пленных русских солдат

"The New York Times": Американские военные расстреливают на Украине пленных русских солдат

    В ВСУ действует подразделение, которое расстреливает сдающихся в плен россиян. По словам Каспара Гроссе, немецкого медика, оказавшегося на передовой, это разведрота Chosen Company («Избранная рота»), которая воюет в составе 59-й бригады ВСУ.

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Комментарии
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Александр Почекунин
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12 час.
Александр Салтановский
Иностранных наёмников, особенно пиндосов, попавших к нам в плен, расстреливать на месте , без малейшего сожаления, для этих МРАЗЕЙ не должно быть никаких исключений - только пуля в башку или лучше две, чтоб с гарантией!
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11 час.
марина субина
Вот, Вы пишите, уважаемый Александр, что - &quot;расстрелять&quot;. А ведь возможно, что как в Украине, так и в РФ земли уже принадлежат не россиянам?.. Наглость их только от осознания своего экономического права и претензий на владение. Не так:?
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5 час.

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