"The New York Times": Американские военные расстреливают на Украине пленных русских солдат

Иностранных наёмников, особенно пиндосов, попавших к нам в плен, расстреливать на месте , без малейшего сожаления, для этих МРАЗЕЙ не должно быть никаких исключений - только пуля в башку или лучше две, чтоб с гарантией!

марина субина

Вот, Вы пишите, уважаемый Александр, что - "расстрелять". А ведь возможно, что как в Украине, так и в РФ земли уже принадлежат не россиянам?.. Наглость их только от осознания своего экономического права и претензий на владение. Не так:?