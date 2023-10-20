Власти РФ расширили программу льготных кредитов на горнолыжные курорты

Строительство инфраструктуры горнолыжных курортов, парков развлечений и аквапарков включено в программу льготного кредитования, соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии