МВД разрешило въезд в Россию более чем трем тысячам нарушителей миграционного законодательства из Украины и Донбасса

Они не будут привлекаться к административной ответственности, отметили в ведомствеВ Министерстве внутренних дел РФ сообщили, что с более трех тысяч граждан Украины, Донецкой и Луганской народных республик сняли ограничение на въезд в Россию.
Они не будут привлекаться к административной ответственности, отметили в ведомствеВ Министерстве внутренних дел РФ сообщили, что с более трех тысяч граждан Украины, Донецкой и Луганской народных республик сняли ограничение на въезд в Россию.
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