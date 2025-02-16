Куда поехать отдыхать и как сэкономить в 2025 году рассказали в Крыму

Во сколько обойдётся отдых в Крыму в 2025 году? На каких курортах страны самые лучшие цены? Где на полуострове самые интересные места для паломников и как правильно спланировать гастрономическое путешествие? Об этом и не только узнаем у учредителя одного из крымских туроператоров Кристины Загуменной.