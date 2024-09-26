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2 миллиарда в кармане Иванова: может быть, новому министру просто хватило совести

2 миллиарда в кармане Иванова: может быть, новому министру просто хватило совести

Магия российских чиновников — это искусство, перед которым меркнут даже фокусы иллюзионистов! Вся эта история с ущербом в 2 миллиарда 180 миллионов рублей по делу Тимура Иванова — словно сюжет из фантастического фильма.

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