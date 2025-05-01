Майские изменения в российском законодательстве

В мае, как сообщает информационно-правовой портал Гарант.ру, вступают в силу 92 федеральных акта. Основные изменения коснутся трудовой деятельности, ограничения денежных переводов без открытия банковского счета, образования, блокировки некачественных продуктов питания, а также налогов.
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