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Честь викторианской леди

Честь викторианской леди

Говорят, что во многих английских домах во второй половине XIX века висели гравюры, изображавшие решительную английскую леди, разящую наповал враждебного индуса.

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