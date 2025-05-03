FTC Nevada подала в суд на крипто-фирму, за мошенничество с обучением на сумму $1,2 млрд

Федеральная торговая комиссия США (FTC) совместно с властями Невады подала иск против организации IML, обвиняя её в масштабном мошенничестве, связанном с обучающими курсами по инвестициям в криптовалюту, форекс, бинарные опционы и фондовый рынок.
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