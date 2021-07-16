Aston Martin Valhalla - Тест-Драйв, Обзор и Цена

Aston Martin Valhalla начинал совершенно иначе, чем автомобиль, который мы видим здесь сегодня, отчасти из-за изменений в компании, в том числе прихода бывшего главы AMG Тобиаса Моерса в качестве нового генерального директора Aston.
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