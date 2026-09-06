БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Арифметика Землянского: 47 стипендий за крышу или как выжить бедному студенту если ты не мажор?

Арифметика Землянского: 47 стипендий за крышу или как выжить бедному студенту если ты не мажор?

Тысячи вчерашних школьников переступили порог вузов с горящими глазами. А потом увидели цены на аренду жилья в российской столице — и глаза у них потухли Игорь Землянский Фото: Антон Новодережкин/ТАСС По данным аналитиков рынка недвижимости, чтобы иногороднему студенту Московского городского педагогического университета (МГПУ) снять скромную однушку рядом с главным зданием в Ростокине, нужно отдать 47 минимальных стипендий.

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