Исмагулов о следующем бое Рахмонова: «Шавкат с легкостью пройдет соперника»

Боец UFC Дамир Исмагулов в интервью «Территории ММА» дал прогноз на следующий бой Шавката Рахмонова: «У Шавката возрастной боец, думаю, что он его с легкостью пройдет.

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