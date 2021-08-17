Макрон призвал Россию, США и Европу объединить усилия по Афганистану

Ангела Меркель назвала ситуацию в Афганистане драматичной и ужасающей, а Эммануэль Макрон призвал европейские державы экстренно объединить усилия, чтобы стабилизировать ситуацию в Исламской республике и подготовиться к новому потоку мигрантов.