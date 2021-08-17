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Макрон призвал Россию, США и Европу объединить усилия по Афганистану

Макрон призвал Россию, США и Европу объединить усилия по Афганистану

Ангела Меркель назвала ситуацию в Афганистане драматичной и ужасающей, а Эммануэль Макрон призвал европейские державы экстренно объединить усилия, чтобы стабилизировать ситуацию в Исламской республике и подготовиться к новому потоку мигрантов.

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Алексей Халевин
Значит, как чудить в Афганистане 20 лет, так это США и Европа, а как овно разгребать, так на первое место Макрон ставит Россию. Все страны, которые принимали участие своими воинскими контигентами в этом веселье, пусть принимают беженцев пропорционально задействованному личному составу. А там и прибалты отметились, и грузины, и незалежная. Флаг в руки и барабан на шею!

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