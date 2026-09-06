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ОАЭ фиксируют рекордные притоки капитала перед открытием AIM Congress 2026

ОАЭ фиксируют рекордные притоки капитала перед открытием AIM Congress 2026

Организаторы 15-го глобального инвестиционного конгресса AIM Congress 2026 опубликовали макроэкономический отчет перед открытием саммита в Дубае.

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