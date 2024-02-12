Песков понадеялся, что Стубб будет соблюдать баланс в отношениях РФ и Финляндии

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в ходе сегодняшнего разговора с журналистами выразил надежду на то, что Александр Стубб, победивший на выборах главы Финляндии, будет соблюдать баланс в отношениях между Москвой и Хельсинки.