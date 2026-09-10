Дефицит бюджета в России с января по август составил ₽5,8 трлн

Динамику расходов Минфин объяснил оперативным заключением контрактов. Ранее Путин назвал дефицит бюджета некритичным и отмечал низкий уровень госдолгаФото: Михаил Гребенщиков / РБК Федеральный бюджет России в период с января по август 2026 года был исполнен с дефицитом в размере 5,795 трлн руб.