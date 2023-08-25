Нет своего, заберем чужое: Киев конфисковал имущество Минобороны Белоруссии

Анатолий Анатольев

Украм понравилось быть НИЩИМИ и ничего удивительного, ведь ВЕЛИКИЕ - получили от РУСНИ ЗЕМЛИ, ЗАВОДЫ, ФАБРИКИ, помогли поднять СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, УССР была 3 в Европе и на тебе, ПОПРОШАЙКИ!!!!! Тоже мне ВЕЛИКИЕ - ФУУУУУ на них!