Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал в пользу государства имущество Министерства обороны Белоруссии.
Нет своего, заберем чужое: Киев конфисковал имущество Минобороны Белоруссии
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анатолий Анатольев
Украм понравилось быть НИЩИМИ и ничего удивительного, ведь ВЕЛИКИЕ - получили от РУСНИ ЗЕМЛИ, ЗАВОДЫ, ФАБРИКИ, помогли поднять СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, УССР была 3 в Европе и на тебе, ПОПРОШАЙКИ!!!!! Тоже мне ВЕЛИКИЕ - ФУУУУУ на них!
Ответить
8 час.
Наталия
С миру по нитке- Зеленскому на понюшку.
Ответить
6 час.
Марина Козуб
ВОТ ЭТО НАГЛОСТЬ! Мышь хочет поглотить кошку! Ведь можешь подавиться, укроп!
Ответить
2 час.
Свежие комментарии