Милана Хаметова, KAMIL KiKiDo, SteshOK и другие: кого назовут лучшим детским блогером 2024 года?

Лидеров выберут сами дети, проголосовав за любимого исполнителя на сайте премии Ведущими самого звездного и масштабного события для детей и подростков в России, как и год назад, станут блогеры Настя Князева и Вова Левченко.
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