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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роман Ротенберг: «Клуб КХЛ спокойно попал бы в Кубок Стэнли – ничего сложного. НХЛ – это больше медиаистория»

– Есть догма, что ни один клуб КХЛ не выиграл бы у любого клуба НХЛ. Согласитесь, что даже «Металлург» не победил бы «Сан‑Хосе»? – Надо сначала сыграть, чтобы так говорить.

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