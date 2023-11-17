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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Елизавета Туктамышева: «Есть шоу, когда один фигурист выходит и катается три часа. Но в России нет такой персоны, на которую будут ходить»

«Очень важно идти в ногу со временем. Зритель развивается, поэтому нужно думать об уникальности своего шоу.

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