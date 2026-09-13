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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Полянски уволен из «»Боруссии» Менхенгладбах после трех поражений подряд на старте Бундеслиги

« Боруссия » Менхенгладбах уволила Ойгена Полянски с поста главного тренера. Клуб объявил об отставке экс-хавбека сборной Польши, возглавлявшего команду с сентября прошлого года.

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