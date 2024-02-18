Как мог бы выглядеть Mitsubishi Lancer Evo нового поколения

Компания Mitsubishi прекратила производство модели Lancer Evolution в период с 2015 по 2016 год. После десяти поколений эксклюзивный сегмент спортивных седанов оказался без чуть ли ни главного его представителя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии