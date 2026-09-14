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Ferrari 296 GT Modificata: трековая версия не для гонок

Ferrari 296 GT Modificata: трековая версия не для гонок

Ferrari 296 GT Modificata: трековая версия не для гонок[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Суперкар Ferrari 296 GTB дебютировал летом 2021 года, и мы даже успели поездить на нем в Севилье в феврале 2022-го.

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