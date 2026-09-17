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Нижегородская правда

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Трамп заговорил о перемирии между Россией и Украиной

Трамп заговорил о перемирии между Россией и Украиной

С сенсационной новостью выступил на этой неделе президент США Дональд Трамп. Он заявил, что Россия и Украина достигли договорённости не наносить удары по энергетическим объектам.

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