Грузовик на встречной полосе — лучше смотреть такое только на видео!

Каждый российский автомобилист с мало-мальским опытом хоть раз сталкивался с такими персонажами: они считают, что им нужно во что бы то ни стало обогнать вообще всех, и поэтому они едут по встречной полосе до упора.
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