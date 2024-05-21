Исламская Республика Иран столкнулась с очередным внутриполитическим потрясением. В авиакатастрофе на севере страны погиб президент Эбрахим Раиси.
Что ждет Иран после катастрофы с президентом
Комментарии
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М
Мария
Наглосаксы вконец обнаглели!
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4 час.
лл
лина любимцева
ПОКА Иран ждут похороны Раиси... Светлая память Раиси!! Соболезнования народу Ирана. Скорбят...
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2 час.
виталий панов
Кто нацелен на всех этих пророссийских лидеров?Весь этот сброд вместе взятый!
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2 час.
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