Медвежий угол
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Медвежий угол

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Что ждет Иран после катастрофы с президентом

Что ждет Иран после катастрофы с президентом

Исламская Республика Иран столкнулась с очередным внутриполитическим потрясением. В авиакатастрофе на севере страны погиб президент Эбрахим Раиси.

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Комментарии
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М
Мария
Наглосаксы вконец обнаглели!
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4 час.
лл
лина любимцева
ПОКА Иран ждут похороны Раиси... Светлая память Раиси!! Соболезнования народу Ирана.  Скорбят...
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2 час.
виталий панов
Кто нацелен на всех этих пророссийских лидеров?Весь этот  сброд вместе взятый!
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2 час.

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