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Формула-2. Австралия. Дюрксен выиграл 1-ю гонку, обогнав Форнароли, Линдблад – 10-й

Пилот «Эй-Ай-Экс Рейсинг» Йозуа Дюрксен выиграл спринт «Формулы-2» в Мельбурне. На старте Дюрксен опередил обладателя поул-позиции – чемпиона «Формулы-3» Леонардо Форнароли из «Инвикты», который в итоге финишировал вторым.

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