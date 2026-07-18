Weekly Review: Acceptance (with emerging short-term stress) E-mini S&P 500 Futures CME_MINI_DL:ES1! TradeSentinelApp --- TradingView Chart Processed by TradeSentinel AI --- The primary regime remains Acceptance, but this week introduced the first meaningful signs of internal pressure after several weeks of healthy participation.
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