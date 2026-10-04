В пресс-службе «Зенита» сообщили, что уже больше недели не могут получить от «Краснодара» предусмотренную регламентом билетную квоту на гостевой матч.
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