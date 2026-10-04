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«Внятного ответа на вопрос мы не получили». «Зенит» — о разногласиях с «Краснодаром» по билетам на матч РПЛ

«Внятного ответа на вопрос мы не получили». «Зенит» — о разногласиях с «Краснодаром» по билетам на матч РПЛ

В пресс-службе «Зенита» сообщили, что уже больше недели не могут получить от «Краснодара» предусмотренную регламентом билетную квоту на гостевой матч.

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