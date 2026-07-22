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ФСБ предотвратила теракт против сотрудника ОПК в Петербурге

ФСБ предотвратила теракт против сотрудника ОПК в Петербурге

Сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали в Санкт-Петербурге 21-летнего гражданина России, подозреваемого в подготовке теракта против сотрудника одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

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