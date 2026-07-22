ФСБ предотвратила теракт против сотрудника ОПК в Петербурге

Сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали в Санкт-Петербурге 21-летнего гражданина России, подозреваемого в подготовке теракта против сотрудника одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии