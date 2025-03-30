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Взрыв спроса на туры во Вьетнам наблюдается среди россиян

Взрыв спроса на туры во Вьетнам наблюдается среди россиян

Ассоциация туроператоров России (АТОР) зафиксировала взрыв спроса на туры во Вьетнам среди россиян. При этом спрос вырос как на осень и зиму, так и на майские праздники и лето, РИА Новости глава АТОР Майя Ломидзе.

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