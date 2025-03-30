Взрыв спроса на туры во Вьетнам наблюдается среди россиян

Ассоциация туроператоров России (АТОР) зафиксировала взрыв спроса на туры во Вьетнам среди россиян. При этом спрос вырос как на осень и зиму, так и на майские праздники и лето, РИА Новости глава АТОР Майя Ломидзе.
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